Designerbrillen gestohlen Einbruch bei Optik Zorn in der Godesberger City

Bad Godesberg · Am Samstagmorgen sind Unbekannte in der Godesberger City bei Optik Zorn in der Bonner Straße eingebrochen und haben mehrere wertvolle Designerbrillen gestohlen.

13.04.2024 , 10:17 Uhr

Werner Zorn ist fassungslos: Bei dem Godesberger Optiker wurde die Schaufensterscheibe eingeschlagen. Foto: Axel Vogel





Von Thomas Faßbender