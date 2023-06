Die Osterritters Eine Bad Godesberger Künstlerfamilie

Nachdenklich steht Gerd-Josef Pohl am Mehlemer Rheinufer und blickt hinüber zum Siebengebirge. „Dieses Panorama hat mein Großvater André Osterritter in vielen Bildern festgehalten“, sagt Pohl. Drüben im Eckhaus Mainzer Straße 180 hat der Maler, Grafiker und Karikaturist Osterritter (1906 – 1957) in seinen letzten zehn Lebensjahren gewohnt. Aber auch Pohl selbst, in Plittersdorf aufgewachsen, hat sich schon von klein auf beim Spielen am Fluss vom sagenumwobenen Vater Rhein inspirieren lassen. „Und als ich im Kindergarten an der Donatusstraße meine erste große Puppenspiel-Aufführung erlebte, hat es bei mir klick gemacht“, berichtet der 52-Jährige, der zum Fototermin ein paar seiner Spielfiguren mitgebracht hat. André Osterritters Enkel betreibt seit seinem ersten Auftritt als Zwölfjähriger beim Godesberger Unicef-Kinderfest seine eigene Piccolo-Puppenspielbühne: also seit genau 40 Jahren.