Historie : Eine Brille à la Helmut Kohl

Mit alten Brillengestellen hat es Optiker Werner Zorn bereits in einige Film geschafft, wie etwa in einen Film über Alt-Bundeskanzler Kohl. Foto: Axel Vogel

Bad Godesberg Der Bad Godesberger Augenoptiker Werner Zorn hat es Dank eine großen Fundus an alten Brillengestellen zu einigem Filmruhm gebracht. Unter anderem stattete er die Darsteller in einem Film über Alt-Kanzler Helmut Kohl aus.



Mit dem im November 2008 gesendeten TV-Drama Mogadischu, das die weltbewegenden Ereignisse rund um die Entführung der Lufthansa-Boeing „Landshut“ im Oktober 1977 in Szene gesetzt hatte, wird Augenoptiker Werner Zorn wohl zeitlebens etwas besonderes verbinden. Wenn man so will, verhalf der Film Zorns alteingesessenen Familienunternehmen zu einer völlig neuen geschäftlichen Perspektive: Schließlich hatte Zorn die maßgeblichen Protagonisten des Films, deren Macher damals viel Wert auf originalgetreue Requisiten legten, mit Original-Brillen aus den 70er Jahren ausgestattet.

Eine ehemalige Kundin, die Kostümbildnerin von Beruf war, hatte seinerzeit den Kontakt hergestellt. Markant und unverwechselbar war vor allem die opulente Hornbrille des damaligen Staatsministers Hans-Jürgen Wischnewski, der in dem Geiseldrama auf deutscher Seite eine tragende Rolle spielte. Auch sie stammte aus Zorns Bestand. Doch damit nicht genug: Seine opulenten Lagerbestände an Brillengestellen aus alten Zeiten sprachen sich bundesweit schnell in der Film-Szene herum. Beispielsweise trugen auch die Schauspieler Stephan Grossmann und Thomas Thieme, die Bundeskanzler Helmut Kohl in dem 2009 gesendeten Film „Der Mann aus der Pfalz“ gedoubelt hatten, eine Brille aus dem Hause Zorn. Ebenso die Darsteller aus einem Film über Romy Schneider mit dem Titel „Romy“ (2009) oder auch Hanna Arendt (2012). Mittlerweile wissen aber auch Privatkunden aus ganz Deutschland seine Expertise und Ware zu schätzen.

Die Historie Optikgeschäft in Ex-Radladen gegründet Optikermeister Walter Zorn hatte 1956 sein Geschäft in einem ehemaligen Fahrradladen an der Bonner Straße in Bad Godesberg eröffnet. Zorn Senior gehört damals mit zu einem der ersten Optiker, der Gleitsichtgläser ins Programm aufgenommen hatte. 1999 übernahm Sohn Werner Zorn nach seiner Ausbildung bei Optik Düren das Geschäft. Seit rund 15 Jahren Jahren ist Werner Zorn vor allem spezialisiert auf klassische Modelle aus den 50er, 60er und 70er Jahren. Der Ur-Bad Godesberger Werner Zorn ist verheiratet und auf dem Ako zur Schule gegangen. Anschließend hat er bei der Bundeswehr den Wehrdienst absolviert. Sein Stubenkamerad war damals Fußballstar Oliver Bierhoff, zu dem er heute noch Kontakte habe. voa

Wer Zorns Geschäft an der Bonner Straße betritt, ahnt schnell: Hier hat man es mit einem etwa anderen Optiker zu tun. Denn in seinen Geschäftsräumen scheint die Zeit im Wortsinne ein Stück weit stehen geblieben zu sein. Statt opulenter Auslagen hinter Glas in Designermöbeln, stellt Werner Zorn seine neuen und auch die historischen Brillen in antiquiert wirkenden Vitrinen aus Holz und mannshohen Schränken aus. Das Motto ist dabei ganz einfach: „Die Ausstattung meines Ladenlokals soll ja zur Ware passen, so auch zu den Brillenfassungen etwa aus den Zeiten von Wirtschaftswunder und Rock ’n‘ Roll, den wilden 1968er-Jahren oder der Schmidt- und Kohl-Ära“, erklärt Zorn. Denn mit dem Mogadischu-Film hatte sich Zorn einen Namen bei Verwaltern von Film-Fundi gemacht. In der Folge avancierte er zu einem maßgeblichen Lieferanten für die Requisiteure weiterer TV-Produktionen. Rund 200 Brillen verkaufte er etwa an die Fundi des WDR, Rias Berlin, NDR, Bayrischen Rundfunks und des MDR.

Dass Optiker Zorn so viel Nostalgie in Sachen Brille anbieten kann, liegt vor allem an der Akkuratesse seines Vaters, Walter Zorn. Der hatte das Geschäft 1956 an Ort und Stelle eröffnet und seitdem all jene Brillenfassungen, die er nicht verkauft bekam, penibel aufbewahrt: „Im Gegensatz zu heute wurde die Ware nicht reduziert abverkauft, sondern als möglicher Ersatzteillieferant im Keller gelagert.“

Als Werner Zorn 1999 das Geschäft übernahm, staunt er daher nicht schlecht, was sich da so alles im Lager des Vaters angesammelt hatte. „Auf etwa 3000 Fassungen“ schätzte er den väterlichen Fundus, „darunter jede Menge ungetragener Fassungen“. Zeitraum: Ab den 50er Jahren. Nicht ohne Stolz kann daher Zorn Junior beispielsweise noch eine Auswahl an extravaganten Baby-Doll-Gestellen für die Dame präsentieren. Ebenso die schon legendären „Kassengestelle“ sowie schwarze Horngestelle, Modell „Nerd“, für den Herrn. Bis heute beliebt etwa bei Rock ‚n‘ Roll und Booggie-Woogie-Anhängern, weiß er zu berichten.

Insbesondere die sogenannten Kassen-Gestelle, in den 60er Jahren preiswert auf Kassenrezept für Otto-Normal-Verbraucher konzipiert, erfreuen sich derzeit einer ungeahnten Renaissance. Vor allem bei Privatkunden quer durch die Republik. Auch an dem Trend nicht ganz unschuldig waren aufwendige Filmproduktionen. So fragten vor einigen Jahren interessierte Kunden in dem Bad Godesberger Optiker-Geschäft an und wollten von Zorn wissen: „Könnten Sie mir eine originale Brille besorgen, wie sie Kevin Costner in dem US-Drama ‚JFK – Tatort Dallas´ trug?“ Zur Erinnerung: In dem Epos hatte Regisseur Oliver Stone 1991 die Hintergründe der Ermordung des damaligen US-Präsidenten Kennedy filmisch umgesetzt. Kennedy war 1963 von einem Einzeltäter in Dalles erschossen worden. Inzwischen kann Zorn auch diese Kunden bedienen: Er hat einen Kontakt zu der US-Herstellerfirma Shuron hergestellt. Bei der US-Firma werden die begehrten Brillen immer noch hergestellt. Zusammen mit einer Reihe anderer Optiker aus ganz Deutschland bestellt Zorn in den USA inzwischen regelmäßig neue Ware.