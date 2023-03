Razzia in Shisha-Bars : Eine halbe Tonne illegaler Tabak in einer Garage in Bad Godesberg entdeckt

Die Shisha-Bar in der Friesdorfer Straße wurde nach der Razzia geschlossen. Foto: Axel Vogel

Bad Godesberg Bei einer Razzia in Bad Godesberger Shisha-Bars am Freitagabend wurden die Einsatzkräfte von Zoll, Polizei und Stadt in jedem der vier Lokale fündig. In einer Garage entdeckten sie eine halbe Tonne unversteuerten, wahrscheinlich illegal hergestellten Tabak.