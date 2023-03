„Persönlicher“ als im Fitnessstudio Eingeschworene Gruppe übt in der Godesberger Erlöserkirche internationale Tänze

Bad Godesberg · Traditionelle Tänze mit therapeutischem Effekt: Eine über Jahrzehnte gewachsene Tanzgruppe für Frauen übt wöchentlich in der Erlöserkirche. Wer macht mit? Und was ist so gut am Tanzen?

31.03.2023, 16:16 Uhr

Viele Mitglieder der Godesberger Tanzgruppe sind schon seit vielen Jahren dabei. Foto: Verena Düren





Von Verena Düren