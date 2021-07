Sirenenalarm : Stromausfall löste Brandmeldeanlage in Berkum aus

In der Nacht zu Sonntag kam es zu einem Feuerwehreinsatz in Berkum. (Symbolbild) Foto: dpa (Symbolbild)

Bad Godesberg/Wachtberg In der Nacht kam es zu einem Stromausfall in Bad Godesberg und Wachtberg. Dieser hatte einen Einsatz der Feuerwehr zur Folge.

In der Nacht zu Montag gab es einen Stromausfall in verschiedenen Wachtberger Ortsteilen. Durch diesen wurde die Brandmeldeanlage eines Einkaufszentrums in der Straße Am Wachtbergring in Berkum ausgelöst. In Teilen von Bad Godesberg und Wachtberg waren Sirenen zu hören.