Einsatz in Bonn und dem Siebengebirge Feuerwehr und Polizei suchten nach Mann im Rhein

Zahlreiche Einsatzkräfte haben in der Nacht zum Donnerstag in Bad Godesberg, Bad Honnef und Königswinter nach einem Mann im Rhein gesucht. Ein Angler habe der Polizei am Mittwoch gegen 23.40 Uhr oberhalb der Bad Honnefer Insel einen Mann im Wasser gemeldet, berichtete Thomas Nelles, Sprecher der Feuerwehr Bonn, einem GA-Reporter vor Ort. Wie der Mann in den Rhein gelangt sei, habe der Zeuge nicht sagen können.