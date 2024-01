Einsatz für Bäume und Beete Gemeinde Wachtberg sucht Grünpaten

Doch wer genau hinschaut, der lernt auch die andere Seite kennen. Da fällt der Blick auf achtlos weggeworfenen Müll, auf verwilderte Grünflächen und ungepflegte Baumscheiben. Das zu ändern, liegt in den Händen der Grünpaten, die sich ehrenamtlich um kleinere Beete, Pflanzkübel und Co. kümmern. „Wir freuen uns über alle, die sich für die Natur vor ihrer Haustür mitverantwortlich fühlen“, so die Gemeinde, die auf der Suche nach weiteren Engagierten ist. So könne jeder dafür sorgen, dass auch kleinere Wiesen und Baumscheiben zu wertvollen Lebensräumen „sowie zu Trittsteinbiotopen für Insekten und Vögel werden“.