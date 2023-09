Neuer Betreiber in Bad Godesberg Eisdiele Torri ist wieder geöffnet

Vermutungen, dass die große Postbank-Filiale an der Koblenzer Straße 67 ebenfalls schließen soll, wies das Unternehmen von sich. „Das Gerücht können wir nicht bestätigten“, so Postbank-Sprecher Hartmut Schlegel. „Wir wollen mit unserer Filiale in Bad Godesberg bleiben“. Dort wird es also auch weiterhin nicht nur Postbank-, sondern auch postalische Angebote geben.