Stofftier ging im Bad Godesberger Basteipark verloren Ella sucht ihren Lieblingsteddy Charlie

Ella war 15 Monate alt, als Charlie in ihr Leben trat. Charlie, ihr vom ersten Tag an heiß geliebter, brauner Teddybär. Kein Tag, keine Nacht, in der Charlie nicht an ihrer Seite war. Bis zu jenem unheilvollen Tag vor einigen Wochen. Nach einem Besuch im Basteipark war Charlie verschwunden – und ist bis heute nicht wieder aufgetaucht.