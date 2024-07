Godesberger Awo-Aktive: Else Heinen mit 96 Jahren verstorben

Alle vom Trauma des Zweiten Weltkriegs gezeichneten Kinder hätten 1946 unbedingt Zuwendung gebraucht, erinnerte sich Else Heinen später im GA-Interview an die Anfänge ihrer sozialen Arbeit in Godesberg. Man habe also als erstes Kinderfreizeiten am Stadtrand, dann in Kirchsahr und Lanzerath organisiert. Else Heinen wurde selbst für 22 Jahre Awo-Heimleiterin in Lanzerath. „Gleichzeitig haben wir auch mit einer Nähstube angefangen“, berichtete sie über die Godesberger Jahre ab 1946. Gespendete Kleidungsstücke haben die Awo-Frauen vor Ort also in dringend benötigte Kinderkleidung umgearbeitet.