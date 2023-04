Geschichten am Grab Er holte das Hakenkreuz von der Godesburg

Zander sei Zeit seines Lebens ein rastlos tätiger Mann gewesen, steht 1951 in den Zeitungen im Nachruf „zum christlichen Andenken“ an den überzeugten Katholiken. Als die Nazis ihn 1933 für zwölf Jahre aus jedem Amt drängten, habe ihn dieser Schlag schwer getroffen, formuliert der Nachruf. „Aber er blieb unbeirrt und aufrecht.“ Doch er dürfte immer mit Grauen an den schwarzen Februartag 1933 zurückgedacht haben, als sein Fahnenstreit mit den Nazis eskalierte. Und der hatte zur Folge, dass am 13. März 1933 im Rahmen der „nationalen Revolution in Godesberg“, so die Nazi-Schulchronik der Burgschule, eine SA-Mannschaft das Godesberger Rathaus besetzte und Zander sowie andere Beamte aus den Ämtern vertrieb.