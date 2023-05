Polizeieinsatz in Bad Godesberg Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Zu einer Auseinandersetzung ist es am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr in der Obdachlosenunterkunft an der Karl-Finkelnburg-Straße gekommen. Wie Polizeisprecher Simon Rott auf Anfrage mitteilte, soll dabei ein 46 Jahre alter Mann einen 48-Jährigen mit Tritten angegriffen und danach die Einrichtung verlassen haben. Der Geschädigte hatte die Polizei erst gegen 11 Uhr alarmiert haben, offenbar nachdem er den mutmaßlichen Angreifer an der Moltkestraße vor dem Godesberger Bahnhof gesehen hatte.