Bad Godesberger Stadtteilbibliothek : Erst waren Verbraucher-Tipps gefragt, nun Ruhe und Entspannung

Helga Albrecht, Bibliotheksleiterin der Bonner Stadtbibliothek (links), und Frauke Buer, Leiterin der Bezirksbibliothek Bad Godesberg, zeigen in der Bad Godesberger Bezirksbibliothek das Eröffnungsplakat von 1991. Foto: Maximilian Mühlens

Bad Godesberg Seit 30 Jahren hat die Bezirksbibliothek in Bad Godesberg ihren Standort im Lindeblock an der Moltkestraße. Über die Jahre hat sich das Bibliotheks-Leben verändert. Bei einer Feierstunde mit Lesung soll das Jubiläum gefeiert werden.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Thema: Instagram Von Maximilian Mühlens

Sie ist lichtdurchflutet, groß und von außen sehr gut einsehbar und beeindruckt dabei mit ihren vollen Bücherregalen voller moderner und aktueller Literatur. Dass die Bezirksbibliothek Bad Godesberg ihr 30-jähriges Bestehen im Lindeblock feiern kann, kann man ihr von außen und innen nicht gleich ansehen.

Bücher müssen nach Rückgabe in Quarantäne

Auch wenn die Corona-Pandemie für die Bibliothek nicht ganz einfach war und sie das Bibliotheksleben noch immer beherrscht – zurückgegebene Bücher müssen noch immer in eine dreitägige Quarantäne, – lässt es sich die Stadtbibliothek Bonn nicht nehmen, dass Jubiläum entsprechend zu feiern. Am Freitag, 8. Oktober, wird es ab 15 Uhr eine Feierstunde mit Bezirksbürgermeister Christoph Jansen und eine Lesung von Wolfgang Kaes geben. Auf die Feierstunde freuen sich Helga Albrecht, Bibliotheksleiterin der Stadtbibliothek Bonn, und Frauke Buer, Leiterin der Bezirksbibliothek, ganz besonders.

Bezirksbibliothek zog 1991 in den Lindeblock

1991 zog die Bezirksbibliothek in den Neubau an der Moltkestraße, den sogenannten Lindeblock. „Mit dreimal so viel Grundfläche wie bisher – für 45 000 Medieneinheiten – geplant, soll die Bezirksbücherei in einem modernen Neubau in der Godesberger Innenstadt gerüstet sein für den Weg ins nächste Jahrtausend“, stand auf dem Eröffnungs-Plakat. Die Entwicklung und Planung der neuen Bibliothek habe bereits 1986 begonnen. Zuvor waren die Bücher und Medien in einer Villa in der Koblenzer Straße 75 untergebracht. 20 Jahre war das Haus aus dem 19. Jahrhundert Anlaufpunkt für Leseratten jeden Alters. Allerdings wurde das Haus schnell zu klein und eine ordentliche Veranstaltungsfläche gab es auch nicht. Im Lindeblock entstand so damals eine moderne Bibliothek, die auch mit der Zentralbibliothek verbunden war. Am 6. September 1991 wurde die Bibliothek feierlich eröffnet, die Leitung hatte Hildegard Walbröl inne.

Bibliothek war lange Zeit die modernste Bonner Stadtteilbibliothek

Die Godesberger Bibliothek war bis zum Wiedereinzug der Zentralbibliothek in das Haus der Bildung 2015 die modernste Bibliothek der Stadtbibliothek Bonn. Damals, so erinnert sich Albrecht, sei die Bad Godesberger Bezirksbibliothek Anlaufstelle für all jene gewesen, die eine größere und teure Anschaffung planten. Denn in Bad Godesberg konnten die Besucherinnen und Besucher in vielen Ordnern Verbraucher-Infos und entsprechende Testberichte finden. Wer also damals wissen wollte, welche Waschmaschine gerade der aktuelle Testsieger ist, konnte sich im Lindeblock darüber informieren. 2014/2015 erfolgte ein Umbau der Verbuchungstheke und die RFID-Selbstverbuchung zur Ausleihe und Rückgabe mit Medien-Vorsortierung durch die Kundschaft startete. Im Sommer 2016 wurde ein Kassenautomat in Betrieb genommen.

Vor dem Kauf teurer Anschaffungen stand ein Besuch in der Bibliothek an

Die Zeiten von Verbraucher-Infos in Ordnern sind durch das Internet zwar längst vorbei, an ihrer Beliebtheit haben die Bibliotheken allerdings nicht verloren, ganz im Gegenteil. Sie sind gefragter denn je, vor allem als Aufenthaltsort. Schüler machen dort ihre Hausaufgaben, Studenten lernen und Passanten können in Ruhe die Zeitung oder ein Buch lesen, ohne, dass sie dabei gestört werden. Corona bremst dies aber gerade. „Erst gestern musste ich wieder Schüler rausschicken, weil sie es sich hier bequem machten. Das tat mir sehr leid“, so Buer. Denn aktuell haben die Bibliotheken nämlich nur zur Ausleihe und zur Rückgabe von Medien sowie zur Kunden-Neuanmeldung und Medien-Beratung geöffnet. Natürlich werde in der Bibliothek gelesen, aber auch beraten und geschult. Vor allem werden Schulklassen für das Thema „Buch“ sensibilisiert, was in Zukunft auch weiter ausgebaut werden soll.