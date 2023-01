Schwemmholzkrippe in der Christuskirche : Erst wurde der Engel aus dem Rhein geborgen

Plittersdorf Etwas ungewöhnlich und ein echtes Unikat: Die Schwemmholzkrippe der Plittersdorfer Christuskirche steht noch bis zum 8. Januar.

Das erste Stück der Krippe sei vor 20 Jahren ein am Ufer der Insel Nonnenwerth noch zufällig gefundenes Treibgut gewesen: ein sanfter Weissagungsengel wie aus dem Buche, erzählt Richard Grebert. Kurzerhand habe er der Figur einen Fuß zum Stehen daruntergeleimt. Alsbald seien an anderen Uferstellen Maria und Joseph angeschwemmt worden, bei denen Bärbel Grebert mit dem Schnitzmesser sanft die Konturen deutlicher herausholte.

Vom 6. bis 8. Januar ist die Krippe in der Christuskirche, Wurzerstraße 31, jeweils von 15 bis 17 Uhr zu besichtigen. Am 6. Januar liest Kai Grebert um 18 Uhr vor der Krippe Bibel- und besinnliche Texte. An der Orgel begleitet Uli Meine. Am 8. Januar spielt ab 18 Uhr rund um die Krippe der Godesberger Posaunenchor unter Leitung von Christian Frommelt. Bärbel und Richard Grebert musizieren mit. Der Eintritt ist frei.