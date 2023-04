Brand in Mehlem Erste Mieter können in Wohnungen zurückkehren

Die ersten Bewohner des Mehrfamilienhauses in Mehlem, in dem am Samstag das Dachgeschoss mit drei Wohnungen in Flammen stand, sind wieder eingezogen. Sie waren wegen der abgeschalteten Energieversorgung und der Schäden durch Löschwasser teils in Hotels untergekommen. Die Feuerwehr hatte das Wohnhaus an der Straße „An der Nesselburg“ am Samstag komplett evakuiert und den Brand aufwendig gelöscht.