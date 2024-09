In der Rheinaue: Erstes Bark Date in Bonn: Hunde suchen ein Zuhause

Gustav ist aufgeregt. So viele neue Gerüche, so viele neue Gesichter, so viele neue Menschen und Hunde. Der dreijährige Save-Bracke-Mischling ist zu Beginn des ersten Bonner Bark Dates in den Rheinauen (nach einem früheren Versuch im Derletal) vergleichsweise laut, nicht aus Aggressivität, sondern um sich mit seinen Artgenossen zu verständigen und um zu sagen: „seht her, hier bin ich.“ Immerhin geht es an diesem Tag auch um seine Zukunft. Gustav ist einer von insgesamt 24 angemeldeten Hündinnen und Hunden, die an diesem Samstag zusammen mit ihren Paten oder Pflegefamilien auf die Hundewiese in den Rheinauen gekommen sind, um mit etwas Glück ein neues Zuhause zu finden, und wer sich von seinem Gebell nicht irritieren lässt, lernt einen unglaublich aufmerksamen, lernwilligen Hund kennen, der einen großen Bewegungsdrang hat, aber auch durchaus verschmust ist. Und der mit der Zeit immer ruhiger und souveräner wird.