Beliebte Gerichte Was Bad Godesberger zum Osterfest gerne auftischen

Viel Kundschaft hält vor den Ostertagen auch bei Fisch Meyer in Wachtberg-Pech Einzug. Ein Verkäufer empfiehlt den Gästen unter anderem das Lumbfilet. „Den Fisch können sie gut in der Pfanne braten, im Ofen schmoren oder grillen.“ Beliebt sind hier weiterhin „Klassiker“ wie Lachs, Thunfisch, Schwertfisch, Dorade und frische Forellen aus dem Westerwald. Letzteres können Hobbyköche ebenfalls in verschiedenen Varianten zubereiten, so der Verkäufer. „Genießen lässt sich der Fisch zum Beispiel mit Kartoffeln und Spargel.“ Für den Oster-Brunch eignen sich hingegen Fischsalate und Räucherlachs.