Politik fordert Stellungnahme der Verwaltung Etappensieg für die Rettung der Hühnerställe in Friesdorf

Etappensieg für die Friesdorfer Kleingärtner: Zwar vertagte die Godesberger Bezirksvertretung am Mittwoch eine Entscheidung zu dem von der Stadt geforderten Abriss der Hühnerställe und Geräteschuppen in den Gärten abseits der Servatiusstraße bis eine Stellungnahme der Verwaltung vorliegt. Einstimmig entschieden die Kommunalpolitiker jedoch, dass bis dahin „alle Maßnahmen zum Rückbau seitens der Baubehörde vollumfänglich auszusetzen sind.“ Die Verwaltung solle zunächst erklären, was im Landschaftsschutzgebiet möglich ist und weshalb sich die Baubehörde über eine bestehende Ausnahmegenehmigun hinwegsetzt.