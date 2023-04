Evangelischer Kirchenkreis Bad Godesberg-Voreifel Viele Teenager glauben an Gott

In den 13 Kirchengemeinden des Evangelischen Kirchenkreises Bad Godesberg-Voreifel feiern in den kommenden Wochen und Monaten insgesamt 382 Jugendliche ihre Konfirmation, 195 Mädchen und 187 Jungen. Los geht es am kommenden Samstag, 29. April, in der Thomas-Kirchengemeinde in Bad Godesberg, in Meckenheim und in Zülpich. Letzter Termin ist am 16. September in Euskirchen.