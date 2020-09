Ökumene : Evangelischer Pastor aus Bad Godesberg predigt im Kölner Dom

Bad Godesberg Der Godesberger Wolfgang Thielmann durfte einen Gottesdienst in Köln mitgestalten. Für ihn eine ganz besondere Erfahrung.

Die Veranstalter hatten gewünscht, dass er das Manifest der Freiheit aus dem Brief des Paulus an die Galater auslege. Und zwar mit Hilfe von Martin Luthers „Von der Freiheit eines Christenmenschen“. „Das war eine heikle Aufgabe. Denn gerade bei diesem Thema denken die katholische und die evangelische Kirche bis heute unterschiedlich. Das konnte ich nicht verschweigen“, vermerkt der Pastor. Deshalb habe er an Gemeinsamkeiten erinnert, nämlich daran, wie alle Konfessionen daran mitwirkten, dass das Christentum heute die religiöse wie die bürgerliche Freiheit unterstützt. „Ich habe auch selbstkritisch erwähnt, dass Kirchen nicht immer als Häuser der Freiheit im Gedächtnis gespeichert sind, denn die bürgerlichen Freiheiten wurden auch gegen die Kirchen erkämpft.“

Doch in besonderen Momenten hätten sich die Kirchen für die Freiheit eingesetzt. Zum Beispiel in der DDR. „Dort durfte man in den Kirchen sagen, wofür einen der Staat verhaftete.“ Paulus rufe in seinem Brief dazu auf, miteinander die Gesellschaft nach dem Grundsatz der Nächstenliebe zu gestalten. „Das finde ich ganz aktuell“, betont Thielmann. Die Gesellschaft stehe aktuell in Gefahr, in Gruppen zu zerfallen und die Interessen gegeneinander zu erkämpfen. Dabei sollten gerade die Kirchen Menschen verbinden und sich gegen Antisemitismus wenden. Im Jahr 2021 feiere man 1700 Jahre jüdischer Präsenz in Deutschland. Sie sei im Jahr 321 in Köln dokumentiert worden, „daher war der Dom ein guter Platz, um daran zu erinnern.“