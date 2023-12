Ex-Ministeriumssprecher Klaus Vater Familiengeheimnis inspirierte Mehlemer zu einem Roman

47 Jahre lang hat Theo Kreitz aufopferungsvoll für einen Godesberger Verband gearbeitet. Und dann schleudert ihm ein junger Kollege am Rande des Abschiedsessens ein gehässiges „dreckiger Zigeuner“ entgegen. Und dass im Verband jeder Bescheid wisse, dass Kreitz eigentlich längst hätte rausgeschmissen werden müssen. Bald werden Theo Kreitz in der Straßenbahn ein paar Kerle mit der Drohung zusammenschlagen: „Wir kriegen Zigeuner wie dich.“ Doch er wird von sich aus nicht die Polizei rufen. Die Hauptfigur in Klaus Vaters neustem Roman „Kleine Furcht“ wehrt sich anfangs nicht gegen Hetze und Gewalt. In seinem fiebrigen Kopf läuft nur noch sein eigener Lebensfilm ab. Und der führt ihn zurück zu den Beleidigungen, die er schon als Dorfjunge in der Voreifel hatte einstecken müssen – und die er nie verarbeitet hat.