Fahndungs- und Kontrolltag : Polizei sucht mit 100 Beamten in ganz Bonn nach Verstößen

In Bad Godesberg richtete die Polizei am Montagabend einen Kontrollpunkt nahe der Haltestelle Rheinallee ein. Foto: Alexander Barth

Bad Godesberg Beim Fahndungs- und Kontrolltag der Polizei waren am Montag rund 100 Beamte in ganz Bonn im Einsatz. Ein Schwerpunkt war am Abend das Zentrum von Bad Godesberg. Hier standen unter anderem der Stadtpark, der Bereich um die Haltestelle Rheinallee sowie der Bahnhofsvorplatz im Fokus.



Von Alexander Barth

Am Montag hat die Bonner Polizei in ganz Bonn im großen Stil den öffentlichen Raum kontrolliert. Dabei standen besonders Personen- und Fahrzeugüberprüfungen auf dem Einsatzplan. Ein Schwerpunkt war am Abend das Zentrum von Bad Godesberg. Hier hatten die Beamten unter anderem den Stadtpark, den Bereich um die Haltestelle Rheinallee sowie den Bahnhofsvorplatz im Visier. An der Kreuzung Rheinallee und Dürenstraße wurde ein vorübergehender Kontrollpunkt eingerichtet, wo einzelne Fahrzeuge samt deren Insassen aus dem laufenden Verkehr heraus inspiziert wurden.

Der sogenannte Fahndungs- und Kontrolltag findet zweimal im Jahr statt. Tagsüber waren die Beamtinnen und Beamten laut Polizeisprecher Michael Beyer unter anderem in Tannenbusch unterwegs, ebenso wie auf Straßen und Plätzen im übrigen Stadtgebiet. Besondere Vorkommnisse habe es bis zum Abend nicht gegeben, sagte Beyer. Zu späterer Stunde sollte das Einsatzszenario dann noch ins Bonner Zentrum, unter anderem in den Bereich rund um den Hofgarten und die Poppelsdorfer Allee, verlagert werden. Dort und in Bad Godesberg lag der Fokus auch auf der Verfolgung von Taschendiebstählen oder Drogenbesitz, ebenso auf der Einhaltung von Jugendschutz.

Mit rund 100 Beamten im gesamten Stadtgebiet unterwegs

Anders als beim Kontrolltag im Juni standen diesmal keine geplanten Razzien an, erklärte Polizeipräsident Frank Hoever, der auch den Einsatz in Bad Godesberg begleitete. So waren diesmal etwa keine Vertreter der Zollbehörden beteiligt, im Sommer waren unter anderem Shisha-Bars und Bordellbetriebe das Ziel der Einsätze. Stattdessen sei allein die Polizei am Montagabend mit rund 100 Beamtinnen und Beamten im gesamten Stadtgebiet unterwegs gewesen, darunter auch zivile Kräfte, etwa zur unauffälligen Kontrolle bei Verdacht auf Drogenhandel und -delikte. „Wir decken an so einem Tag das ganze Spektrum polizeilicher Maßnahmen ab, setzen Nadelstiche an bekannten Orten, aber auch an überraschenden Stellen“, sagte Hoever

Während bei den Fahrzeugkontrollen unter anderem in Bad Godesberg neben Temposünden und Alkoholverstößen auch nach sogenannten reisenden Tätern gesucht wurde, schwärmten mehrere Gruppen von Beamten aus, um stichprobenartig in der Godesberger City zu kontrollieren. Vor allem der Park ist immer wieder Ziel von organisierten Prüfaktionen. Er gilt laut Polizei nach wie vor als Kriminalitätsschwerpunkt, über den sich auch immer wieder Bürger beschwerten. Von einem Brennpunkt wollte Polizeipräsident Frank Hoever allerdings nicht sprechen, anders als noch in früheren Jahren.

Die Delikte der dunklen Jahreszeit im Blick