In Bonn-Muffendorf : Fahrradfahrer kollidiert mit Auto und verletzt sich schwer

Bei einem Verkehrsunfall in Bonn-Muffendorf zog sich am Donnerstagvormittag ein 20-jähriger Fahrradfahrer schwere Verletzungen zu. (Symbolbild) Foto: dpa/Nicolas Armer

Bonn Bei einem Verkehrsunfall in Bonn-Muffendorf zog sich ein 20-jähriger Fahrradfahrer am Donnerstagvormittag schwere Verletzungen zu. Die Ermittlungen zum genauen Unfallgeschehen dauern an.



Schwere Verletzungen hat sich ein 20-jähriger Fahrradfahrer am Donnerstagvormittag in Bonn-Muffendorf zugezogen. Wie die Polizei Bonn mitteilt, soll er beim Linksabbiegen von der Klosterbergstraße in die Bürvigstraße vom Auto eines entgegenkommenden 79-Jährigen erfasst worden sein.