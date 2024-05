Stadt Bonn plant in Bad Godesberg Für eine Fahrradstraße fallen 28 Parkplätze weg

Lemm hatte bereits im vergangenen Jahr einen Bürgerantrag an die Bezirksvertretung Bad Godesberg gestellt. Damals beschlossen die Kommunalpolitiker, dass die Einrichtung einer Fahrradstraße nicht in der vorgeschlagenen Form umgesetzt wird. „Geschehen ist aber offenbar nichts“, sagt Lemm. Deshalb hat Mike Speich jetzt erneut einen Bürgerantrag gestellt. Beraten wird darüber in der nächsten Sitzung des Bürgerausschusses am 14. Mai.