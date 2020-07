Drohten mit Haftbefehl : 70-Jähriger überweist fünfstelligen Geldbetrag an falsche Polizisten

Falsche Polizisten rufen derzeit verstärkt Senioren in Bonn und den umliegenden Kommunen an. Foto: picture alliance / Julian Strate

Bonn Telefonbetrüger, die sich als Polizisten ausgeben, sind kein neues Phänomen. Doch sie geben offenbar nicht auf, bis sie ihr Ziel erreicht haben. Bei einem 70-Jährigen Bad Godesberger waren sie zunächst erfolgreich.

Wie die Polizei Bonn am Mittwoch mitteilt, gab es in den vergangenen Tagen vermehrt Anrufe von Betrügern, die sich als Polizisten ausgegeben haben und ihren meist lebensälteren Opfern vorgaukelten, dass gegen sie ein Haftbefehl bestünde. Mit dieser Taktik hatten Anrufer einen 70-Jährigen aus Bad Godesberg am Dienstag sogar so weit gebracht, dass er schließlich einen hohen fünfstelligen Betrag auf ein Konto der Betrüger überwies.