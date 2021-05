Urteil in Bonn : Falscher Polizist scheitert an echter Polizistin

Bonn Ein 29-jähriger Kölner ist wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs zu mehr als sieben Jahren Haft verurteilt worden. Er gab sich als Polizist aus – am Ende nicht erfolgreich.

Das Betrugsmodell, von dem der Richter in der Urteilsbegründung ein solch düsteres Bild zeichnete, ist die auch als Polizisten- oder Enkeltrick bekannte Masche: Gemeinsam ist diesen meist von international organisierten Banden organisierten Betrügereien, dass die in den allermeisten Fällen betagten Opfer mit beim ersten Hinhören hanebüchen klingenden Geschichten dazu gebracht werden, den Betrügern freiwillig ihre Wertsachen zu übergeben. „Es wurde mit großem psychologischen Einfühlungsvermögen Vertrauen aufgebaut“, so Eumann. Die Anrufe dauerten in der Regel mehrere Stunden.