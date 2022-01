Viele Veranstaltungen und Kurse für Jung und Alt : Familienzentrum bindet bunten Programm-Strauß

Bad Godesberg Trotz Corona bietet das Haus der Familie an der Friesenstraße viele Kurse und andere Veranstaltungen nicht nur online, sondern teilweise auch in Präsenz für Jung und Alt an.

Außerschulische, lebensphasenübergreifende Angebote, die Menschen aller Altersgruppen ansprechen – damit hat sich das Haus der Familie an der Friesenstraße einen Namen gemacht. „Das Schöne ist, dass die Menschen in Bonn uns kennen“, so die Leiterin Katharina Bete. Die vielen neuen Angebote, die auf aktuelle Debatten und Bedarfe aus der Corona-Pandemie reagieren, möchte die Familienbildungsstätte allen Bonnern im Semesterprogramm 2022 vorstellen: So ist es dem Team des HDF gelungen, die Autorin des Buchs „Klimahelden“, Hanna Schott, für eine Lesung und einen Elternabend zu gewinnen. Am 9. Februar dreht sich hier alles um die Frage, wie Eltern die Ohnmacht und Angst, die Kinder hinsichtlich der Klimakrise bewegt, am Abendbrottisch auffangen können. Erstmals in Kontakt mit der Bildungsstätte kommen viele Menschen durch die Geburt ihrer Kinder. In den PEKIP-Geburtsvorbereitungs- und Rückbildungskursen des kommenden Semesters sind noch einige Plätze frei.