Bad Godesberger Wahrzeichen Faustdicke Mauersteine lösen sich vom Vierungsturm der Godesburg

Wie das Presseamt der Stadt am Freitagabend mitteilte, haben sich „faustdicke Mauersteine aus Tuff“ offenbar vom Vierungsturm gelöst und waren auf das Flachdach des kleinen Saals des Restaurants „Godesburg“ gefallen. „Um das Ausmaß des Schadens bewerten und geeignete Maßnahmen abstimmen zu können, werden am Vierungsturm sowie an der gegenüberliegenden Mauer (Schildwand), an der es ebenfalls schadhafte Stellen gibt, ein Schutzgerüst sowie ein Bauzaun errichtet. Die Stadt Bonn habe den Bereich um den Vierungsturm bereits am vergangenen Mittwoch weiträumig abgesperrt. Der Bergfried, der 2014 restauriert wurde, sei nicht betroffen. Laut Stadt habe die Sperrung für die Besucher der Godesburg keine Auswirkungen. Die Stadtverwaltung werde über den Fortgang der Untersuchungen sowie die daraus resultierenden einzuleitenden Maßnahmen berichten. Die Arbeiten stehen damit noch am Anfang, auch über etwaige Kosten teilte die Verwaltung noch nichts mit. Bad Godesbergs neuer Bezirksbürgermeister Michael Wenzel (Grüne) zeigte sich von der Nachricht überrascht. Er habe erst durch die GA-Anfrage von den Schäden an der Godesburg erfahren. Er wolle sich am Wochenende vor Ort informieren.