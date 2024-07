Auftritte im August Festival bringt Straßenmusik in die Bad Godesberger Fußgängerzone

Das Straßenmusikfestival startet am 3. und endet am 24. August. Die Idee: Musiker unterschiedlicher Genres und jeden Alters, egal ob als Gruppe oder allein, ob professionell oder nicht, verwandeln die Bad Godesberger City in eine Open-Air-Bühne. An vier verschiedenen „Klangstationen“ treten die Künstler auf – Am Fronhof, Am Michaelshof, an der Alten Apotheke und in der Alten Bahnhofstraße.