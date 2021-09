Feuer auf dem Annaberg : 700 Strohballen brennen in Lagerhalle auf Hof in Bonn-Friesdorf

700 Strohballen brennen in Lagerhalle auf Hof in Bonn-Friesdorf

Die Feuerwehr ist auf einem Hof am Annaberger Weg im Einsatz. Foto: Axel Vogel

Bonn Auf einem Hof in Bonn-Friesdorf auf dem Annaberger Weg brennt eine Lagerhalle für Strohballen. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz und wird noch Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt sein.

In Bonn-Friesdorf ist auf einem Reiterhof die Lagerhalle für Strohballen in Brand geraten. Nach Angaben der Feuerwehr Bonn brennen auf dem Hof am Annaberger Weg rund 700 Strohballen. Teile der Lagerhalle seien durch die Hitze eingestürzt, berichtet Feuerwehrsprecher Frank Frenser.