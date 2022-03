Feuerwehr im Einsatz : Feuer in Notunterkunft in Muffendorf ausgebrochen

Mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten zu dem Brand in Muffendorf aus. Foto: Petra Reuter

Muffendorf Brennendes Papier in der Notunterkunft an der Deutschherrenstraße in Muffendorf hat am Samstagabend die Bonner Feuerwehr auf den Plan gerufen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Michael Wrobel und Petra Reuter

Zu einem Feuer in der Notunterkunft an der Deutschherrenstraße in Muffendorf musste am Samstagabend die Bonner Feuerwehr ausrücken. Laut Rainer Klug von der Bonner Feuerwehr war im Sanitätsbereich Papier in Brand geraten, wodurch es zu einer Rauchentwicklug kam.

Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnten Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes das Feuer löschen. Die Einsatzkräfte konnten sich deshalb darauf beschränken, nur noch kleinere Nachlöscharbeiten vorzunehmen. Zudem sorgten sie für Lüftung des betroffenen Bereichs.