Einsatz in Bonn-Mehlem : Feuer zerstört Wohnung in Mehrfamilienhaus

In dem Mehrfamilienhaus in der Straße Am Nippenkreuz in Bonn-Mehlem ist am Donnerstagmorgen ein Brand ausgebrochen. Foto: Axel Vogel

Mehlem Am Donnerstagmorgen ist in einem Mehrfamilienhaus in Bonn-Mehlem ein Feuer ausgebrochen. Die Brandursache ist unklar.



Am Donnerstagmorgen ist in einem Mehrfamilienhaus in Bonn-Mehlem ein Brand ausgebrochen. Als die alarmierte Feuerwehr in der Straße Am Nippenkreuz eintraf, drang bereits starker Rauch aus der Wohnung im zweiten Obergeschoss, berichtet Eric Lambertz, Einsatzleiter der Feuerwehr Bonn. Von außen war zudem Feuerschein erkennbar.

Zunächst war unklar, ob sich noch Personen in der Wohnung befinden. Die Einsatzkräfte konnten jedoch keine Menschen antreffen.

Nachdem das Feuer gelöscht war, kontrollierten die Einsatzkräfte das Haus, insbesondere das Dachgeschoss, unter dem sich die Brandwohnung befindet, auf weitere Glutnester.

Verletzt wurde bei dem Brand, der gegen 7.30 Uhr gemeldet worden war, niemand. Da viele Bewohner des Hauses nicht zu Hause waren, musste die Feuerwehr teilweise Wohnungstüren aufbrechen. Die Brandursache ist bislang unklar.

Lambertz zufolge ist das Haus Am Nippenkreuz weiter bewohnbar. Wie es um die Wohnung steht, in der der Brand ausgebrochen ist, muss noch geprüft werden.

30 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um den Brand zu löschen.

(ga)