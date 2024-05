Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn Wohnung in Pennenfeld ist nach Küchenbrand unbewohnbar

In der Nacht auf Montag hat ein Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in Bonn-Pennenfeld zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr auf den Plan gerufen. Laut Feuerwehr ist die betroffene Wohnung nach dem Brand unbewohnbar. Das Feuer hat die Küche vollständig zerstört und die restlichen Räume stark verraucht.