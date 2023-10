Einsatz in Plittersdorf Feuerwehr rückt zu Küchenbrand aus

Am späten Montagabend hat ein Küchenbrand in der Gotenstraße in Plittersdorf zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr auf den Plan gerufen. Wie die Bonner Feuerwehr am Abend mitteilt, seien die Anwohner der betroffenen Wohnung von der Rettungsleitstelle telefonisch aufgefordert worden, das Haus zu verlassen. Beide Anwohner blieben unverletzt. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus dem Küchenfenster im ersten Obergeschoss, berichtet die Feuerwehr weiter. Ein vorausgehender Trupp habe das Feuer jedoch schnell unter Kontrolle bringen können. Gegen 22.30 Uhr waren die Aufräumarbeiten sowie die Lüftungsmaßnahmen beendet. Rund 30 Einsatzkräfte der Feuerwehren Bad Godesberg, Beuel, Bonn sowie der Freiwilligen Feuerwehr waren im Einsatz.