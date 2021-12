Auf Höhe des Kinopolis : Feuerwehr löscht Fahrzeugbrand im Godesberger Tunnel

Bad Godesberg Zu Verkehrsbehinderungen ist es am Mittwochvormittag in der Bad Godesberger City gekommen, weil im Straßentunnel ein Auto brannte.

Die Berufsfeuerwehr Bonn ist am Mittwochvormittag zu einem Einsatz in den Bad Godesberger Tunnel ausgerückt. Dort sei, nach Auskunft von Feuerwehrsprecher Frank Frenser, ein Auto gegen 10.16 Uhr in Fahrtrichtung Koblenz liegen geblieben. Da aus dem Motorraum leichter Qualm drang, wurde ein Tanklöschfahrzeug zur Erkundung in den Tunnel geschickt. Der Einsatzort befand sich auf Höhe des Kinopolis.