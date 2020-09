Einsatz in Bonn : Feuerwehr löscht Küchenbrand auf dem Heiderhof

In einem Reihenhaus hat es gebrannt. Foto: Ebba Hagenberg-Miliu

Heiderhof Die Bonner Berufsfeuerwehr ist am frühen Freitagabend zu einem Einsatz in den Kastanienweg auf dem Heiderhof ausgerückt. In einem Reihenhaus war zu einem Küchenbrand gekommen.



Die Bonner Berufsfeuerwehr ist am frühen Freitagabend zu einem Einsatz in den Kastanienweg auf dem Heiderhof ausgerückt. Laut der Leitstelle der Feuerwehr war es in einem Reihenhaus zu einem Küchenbrand gekommen. Von außen war ein zerstörtes Fenster zu sehen, der dunkle Rauch hinterließ auf dem weißen Putz eine deutliche Spur.

„Bei unserem Eintreffen waren alle Personen schon draußen, Verletzte gibt es zu diesem Zeitpunkt nicht“, sagte ein Mitarbeiter der Leitstelle dem GA. Der Einsatz habe gegen 17.30 Uhr begonnen. Das Feuer selbst hatten die Wehrleute schon eine halbe Stunde später gelöscht.