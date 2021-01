Moderne Ausstattung für Freiwillige : Feuerwehr Pech bezieht neues Gerätehaus

Wachtberg Die Löschgruppe Pech der Freiwilligen Feuerwehr kann am Wochenende in ihr neues Gerätehaus ziehen. Es ist mit 2,25 Millionen Euro etwas teurer als geplant geworden.

Für die Löschgruppe Pech der Wachtberger Feuerwehr heißt es am Samstag wieder umziehen – und zwar von ihrem Provisorium an der Pecher Hauptstraße in ihr nagelneues Gerätehaus an der Seibachstraße. Wie mehrfach berichtet, stammte das alte Gerätehaus noch aus den 1960er Jahren und galt als komplett veraltet, vor allem was die Anforderungen an die Arbeit der Feuerwehr angeht. Daher wurde es im Herbst 2019 komplett abgerissen um Platz für einen Neubau zu schaffen. Die Löschgruppe bezog derweil einen aus dem Boden gestampften Ausweichbau aus Holz und Containern nahe der neuen Brücke der Pecher Hauptstraße.