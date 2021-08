Starkregen in Bad Godesberg : Feuerwehr rückt zu 13 Einsätzen auf den Heiderhof aus

Insgesamt 13 Einsatzstellen musste die Bonner Feuerwehr auf dem Heiderhof abarbeiten. Foto: dpa/Robert Michael

Heiderhof Der Starkregen ging am Dienstagnachmittag nicht spurlos am Heiderhof vorbei: Dort gab es einige nasse Keller. Auch der Pegel des Godesberger Bachs stieg leicht an.



Von Maximilian Mühlens

Der Starkregen hat am Dienstagnachmittag für insgesamt 13 Einsätze der Bonner Feuerwehr auf dem Heiderhof gesorgt. Punktuell sei dort so viel Regen gefallen, dass die Kanalisation das Wasser nicht mehr aufnehmen konnte und dort vereinzelt für „feuchte Keller“ sorgte, wie die Leitstelle der Feuerwehr auf Anfrage mitteilte.

Bereich um den Pappelweg besonders betroffen

In den Kellern habe das Wasser teilweise einen Zentimeter hoch gestanden, die eingesetzten Kräfte hätten die Einsatzstellen schrittweise abgefahren und den Anwohnern entsprechend geholfen. Besonders betroffen war der Bereich um den Pappelweg, Kastanienweg und Ahornweg, wie die Feuerwehr mitteilte.