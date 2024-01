Kurioser Alarm in Mehlem Feuerwehrübung löst Einsatz aus

Zu einem kuriosen Feueralarm ist es am Dienstagabend in Mehlem gekommen. Die Leitstelle der Bonner Feuerwehr löste gegen 19.30 Uhr einen größeren Brand in einem Gebäude an der Straße Au dem Domhof aus, genauer gesagt dort, wo die Mehlemer Löschgruppe ihren Sitz hat.