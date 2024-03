Ostern in Bad Godesberg Fingerfood am Tisch des Herrn

Der Tisch des Herrn und Fingerfood? Was in Bad Godesberg als Erinnerung an das letzte Abendmahl Jesu angekündigt wird, klingt erst mal ungewöhnlich. In der Johannes-Kirchengemeinde hat das Tischabendmahl Tradition. Am Gründonnerstag, 28. März, feiert die Gemeinde ab 18.30 Uhr zum ersten Mal gemeinsam mit der Erlöser-Kirchengemeinde im Historischen Gemeindesaal, Kronprinzenstraße 31. An die Feier des Abendmahls schließt sich ein gemeinsames Essen an, bei dem die Gäste alles mitbringen, wie schon früher in der Johanneskirche üblich.