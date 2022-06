Neuer Roman von Bonner Autor : Flucht in die Wildnis

Der Autor Jan Turovski wohnt in Heiderhof. Foto: Petra Reuter

Heiderhof Im neuen Buch von Jan Turovski flieht der Protagonist aus dem Alltag in die Wildnis. Der Autor aus Bad Godesberg beschreibt in „Lea, Leona …“ einen Mann auf der Suche nach einem Ort, an dem sich ein Bleiben lohnt.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Petra Reuter

Der Bonner Autor Jan Turovski führt in seinem neuem Roman „Lea, Leona …“ seinen Protagonisten aus dem Alltag heraus in eine wundersame, ungeordnete Welt der europäischen Wildnis. Geprägt von schicksalhaften Begegnungen mit dem anderen Geschlecht bleibt die Hauptfigur strauchelnd auf der Suche nach dem Ort, an dem ein Bleiben lohnt – oder überhaupt noch möglich ist.

Der 1939 geborene Autor absolvierte nach einer kaufmännischen Ausbildung Studien in Cambridge, London und Paris sowie eine Gesangsausbildung für Operngesang. Sein Brot erwarb der Heiderhofer als Leiter eines Bad Godesberger Unternehmens. Der facettenreiche Vielschreiber bedient Genres vom Roman über Lyrik bis hin zu kurzen Geschichten.

In seinem Gesamtwerk legt Turovski auch bei der Umschlaggestaltung Wert auf seine persönliche Note. Aus Fotografien erarbeitet, gewährt das Titelbild einen Einblick in die inneren Strukturen der im Buch enthaltenen fiktiven Gefühlswelt.

Scheinbar unscheinbare Geschehnisse des Alltags

Als kreative Basis dienen dem 82-jährigen Autor oft scheinbar unscheinbare Geschehnisse des Alltags. „Manchmal ist es eine Geste, beispielsweise schiebt eine Frau eine Locke auf eine besondere Art aus der Stirn hinter das Ohr“, beschrieb Turovski Momente seiner Inspiration.

Der aktuelle Roman greift Momente langjähriger Zweisamkeit und die Flucht aus dem deutschen Durchschnittsalltag auf. Unruhig, immer befremdet oder gar gelangweilt auf die Geschehnisse um sich herum blickend, bricht Protagonist Wilfried Stern zu einer Suche mit unbekanntem Ziel auf.