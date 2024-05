Ehemaliges Landesvermessungsamt Flüchtlingsunterkunft in Bad Godesberg wird deutlich erweitert

Unterbringung von Geflüchteten

Die Betreuung von Geflüchteten erfolgt bundesweit, so auch in Bonn, in mehreren Schritten. Zunächst kommen die Menschen in Erstaufnahmeeinrichtungen wie die in der Ermekeilkaserne. Zentrale Unterbringungseinrichtungen wie in Muffendorf dienen als eine Art Zwischenstation, bevor die Geflüchteten auf die Kommunen verteilt werden. Für die ersten beiden zeichnet das Land, für letztere die Stadt verantwortlich. In den städtischen Unterkünften leben in Bonn derzeit mehr als 2800 Menschen, in den Landesunterkünften sind es aktuell rund 1400.