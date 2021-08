Spendenaktion nach Flutkatastrophe : Helfer sammeln Geld und Instrumente für Musikschulen an der Ahr

Bad Godesberg/Wachtberg Nicht nur die Instrumente der Kreismusikschule Ahrweiler sind bei der Flutkatastrophe Mitte Juli zerstört worden. Auch die ihrer Musikschüler zu Hause sind kaputt. Bürger aus Godesberg und Wachtberg haben nun Geld zur Unterstützung gesammelt - und Instrumente.



Die Bilder nach der Flutkatastrophe in der Region von Mitte Juli werden die Bevölkerung noch lange beschäftigen, und auch der Wiederaufbau wird noch lange Zeit in Anspruch nehmen. Viele Helferinnen und Helfer aus Vereinen oder Nachbarschaftsinitiativen haben sich in den vergangenen sechs Wochen ehrenamtlich engagiert und parallel zu der professionellen Hilfe von Feuerwehr, THW, Bundeswehr und den Hilfsorganisationen Engagement zugunsten der Flutopfer geleistet. Am Samstag bedankte sich die Karnevalsgesellschaft Rot-Gold-Niederbachem im Rahmen eines Helferfestes im Henseler Hof für den großen Einsatz.

Die Gruppe nennt sich „Helferfreunde“

Wolfgang Beth, Vorsitzender des Karnevalsvereins, brachte es auf den Punkt: „Es war uns nicht klar, welche Welle mit unserer Helfergruppe ausgelöst würde“. Und da musste die Präsidentin des Vereins, die Bad Godesbergerin Claudia Metze, schon tief Luft holen, als sie die Ereignisse in den Stunden nach dem 14. Juli Revue passieren ließ, als sie die schließlich tonnenweise angelieferten Hilfsgüter-Spenden mit einem Heer von Helferinnen und Helfern sortierte und zielgerichtet weiterverteilte. Diese Zielrichtung führte dann über die Helfergruppe, die jetzt den Namen „Helferfreunde“ trägt, auch zum Verein der Musikschule des Kreises Ahrweiler. Deren Musikschulleiterin Hella Wallbaum hatte beim Verein Kunst & Kultur Bad Godesberg im Rahmen des letzten Konzertes „Unter der Zeder“ hinter der Bühne einem Mitglied der Niederbachemer Fluthelfer die Folgen der Flutkatastrophe geschildert.

Auch ein Klavier ist dabei

„Uns und unseren 300 Musikschülerinnen und Musikschülern fehlen nun in vielen Fällen auch die Musikinstrumente, die im Schlamm und Wasser zerstört wurden“ sagte sie damals. Dieser Hilferuf wurde in der Helfergruppe in Wachtberg ergänzend zu anderen Hilfeangeboten gestartet – mit enormem Erfolg. Zahlreiche Musikinstrumente wurden der Gruppe bereitgestellt. Manfred Lammerich, Vorsitzender der Friesdorfer Karnevalsgesellschaft Kleffbotze, entschied mit Vereinspräsidentin Gerti Imbach, die aktuell vom Kleffbotze-Musikkorps nicht benötigten Musikinstrumente für die Musikschule in Ahrweiler zu stiften. Ein Keyboard, eine Gitarre, eine Posaune, Wirbeltrommeln, Schellenkränze, eine Trompete, Bongo und auch Notenständer stellten die Kleffbotze zur Verfügung. Gitarren und Flöten wurden von anderen Spendern ergänzt. Und zur Überraschung hieß es dann plötzlich, dass das im Henseler Hof-Eingang seit Jahren stehende Klavier für Ausbildungszwecke im Ahrtal in einem Schulgebäude platziert wird. „Nur Schulgebäude für unseren Musikschulverein haben wir derzeit keine – alles ist zerstört, die Schulräume und zuhause bei den Musikschülern oft das gesamte Wohnumfeld“, berichtete Hella Wallbaum den Anwesenden.

Und wer nun die im Gymnasium Calvarienberg oberhalb von Bad Neuenahr zumindest für den Abend bereitgestellten Übungsräume nutzen wird, steht auch noch nicht fest. Dazu sagte die Musikschulleiterin: „Unsere Schüler sind aktuell in Wohnungen sogar in Köln oder in Königswinter untergebracht, und es wird eine große Herausforderung sein, die Schüler weiter zu unterrichten. Wir versuchen es auf jeden Fall und die Instrumentenspenden sind dazu einfach toll.“