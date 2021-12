Zeichen stehen auf Neuaufbau : Fortbestand der Reitanlage Annaberger Hof ist gesichert

Friesdorf Rund drei Monate nach dem Großbrand in seiner Lagerhalle auf dem Annaberger Hof hat sich Reitstallbetreiber Jan Büsch auf die Situation eingestellt und blickt zuversichtlich nach vorne.

Dort, wo bis zum Herbst noch die große Lagerhalle auf der Reitanlage des Annaberger Hofes gestanden hat, erinnert heute nur noch eine Ruß geschwärzte Brachfläche, ein paar Fundamente und ein Container mit Metallschrott an die Ereignisse des 29. Septembers: An jenem Mittwochmorgen war die Bonner Feuerwehr um kurz vor 8 Uhr zu einem Großbrand alarmiert worden. In der rund 28 mal 30 Meter großen Halle des Reitbetriebes von Jan Büsch, der Pächter der Anlage ist, standen 700 Ballen Stroh und 80 Ballen Heu in Flammen (der GA hat mehrfach berichtet).

„Ich mag gar nicht darüber nachdenken, was alles hätte passiert können, wenn der Brand in der Nacht ausgebrochen wäre“, sagt Jan Büsch rückblickend. Zumal unmittelbar angrenzend an die Lagerhalle die Zuchtstuten mit ihren Fohlen untergebracht waren. Alle Tiere konnte von Büschs Mitarbeitern auf eine benachbarte Weide gebracht und gerettet werden. Er selber hatte nach eigener Auskunft den Hof am Morgen kurz verlassen müssen, da sei aber noch alles in Ordnung gewesen. Bei seiner Rückkehr habe die Lagerhalle dann in Flammen gestanden; „Das war schon unfassbar gewesen, wie schnell das ging.“ Was den Brand verursacht hatte, ist weiterhin unklar. „Die Ermittlungen in der Sache dauern noch an“, sagte Michael Beyer, Sprecher der Bonner Polizei, auf GA-Anfrage.