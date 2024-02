Neue Ausstellung Der Foto Club Bad Godesberg ist von Abfall fasziniert

Öffnungszeiten und Kontakt

Am Mittwoch, 21. Februar, wird um 18 Uhr die Fotoausstellung „Abfall in all seiner Pracht und Hässlichkeit“ in den Räumen der Volkshochschule Bad Godesberg, Am Michaelshof 2, eröffnet und kann dann während der Öffnungszeiten bis 25. April besucht werden (Montag bis Donnerstag 9 bis 12 Uhr sowie 14 bis 20 Uhr, freitags von 9 bis 12 Uhr, nicht in den Osterferien). Der Eintritt ist frei.

Weitere Fotobegeisterte sind im Foto Club Bad Godesberg willkommen, sagt die Vorsitzende und verweist auf die monatlichen Treffen in der Friesdorfer Straße 242b (Haus des Festausschusses Godesberger Karneval) an jedem ersten Donnerstag im Monat ab 19.30 Uhr. Nähere Informationen gibt es nach einer E-Mail an kbrinkmannroden@gmail.com.