Kramladen am Kurpark Frau Frankensteins Reich in Bad Godesberg misst 22 Quadratmeter

Bad Godesberg · Ein Geschäft mit außergewöhnlichem Sortiment: Die Bedarfshilfe in Bad Godesberg verkauft in einem überschaubaren Laden nahe den Kammerspielen Dinge, die Menschen einmal etwas bedeutet haben. Angelika Frankenstein organisiert das Geschäft am Kurpark.

20.04.2024 , 07:00 Uhr

Seit elf Jahren betreibt Angelika Frankenstein einen kleinen Laden der Bedarfshilfe am Kurpark. Foto: Axel Vogel

Von Philipp Königs Redakteur Bonn