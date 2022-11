Bad Godesberger Freibad ist marode : Politik macht Weg für Sanierung des Friesi frei

Bonn-Friesdorf Die Politik hat einer ersten Sanierung des Friesdorfer Freibads zugestimmt. Die Bürger hoffen daher, dass es 2023 eine Freibadsaison geben kann.

Die Verwaltung kann man mit den Sanierungsmaßnahmen im Friesdorfer Freibad beginnen. In der jüngsten Sitzung der Bezirksvertretung Bad Godesberg (BV) haben die Gremiumsmitglieder den Weg dafür frei gemacht. Es geht dabei um den Austausch und die Erneuerung der Beckenfolie des Nichtschwimmer- und Schwimmbeckens, der Sanierung der Filteranlage, der Sanierung oder den Abriss und Neubau des Sprungturms und die Erneuerung der Solarabsorber-Anlage.

Badtechnik ist alt und nicht auf einen Ganzjahresbetrieb ausgerichtet

Mit diesen Arbeiten ist das Friesi allerdings noch nicht umfassend saniert, es sind nur Maßnahmen, die den weiteren Betrieb sicherstellen. „Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir uns beim Friesi eine umfassende Sanierung gewünscht haben“, so Elke Melzer von der CDU.

Freibad Freunde Friesdorf sehen „Schritt in die richtige Richtung“

Der Verein der Freibad Freunde Friesdorf (FFF) hat sich zwar immer eine Generalsanierung gewünscht, die jetzigen Maßnahmen seien aber ein Schritt in die richtige Richtung. „Es gibt die Hoffnung, dass wir im kommenden Jahr eine Freibadsaison haben werden“, so Rafael Röger, FFF-Vorsitzender gegenüber dem GA.

Dass die Verwaltung nun so viel Geld in erste Sanierungen stecke, werte der Verein als positives Signal, dass man das Bad nicht abgeschrieben habe. Man sei allerdings gespannt, ob die Planungen alle so aufgehen, denn der Zeitplan sei „schon sehr ambitioniert“. Im Februar soll der Sprungturm abgerissen und durch einen Edelstahlturm ersetzt werden, der Sprünge aus einem und drei Meter Höhe ermöglichen soll. Im März sollen dann die Filter ausgewechselt werden, ehe im Zeitraum April bis Mai die Beckenfolie ausgetauscht werden kann.