Angriff in Bonn Jugendliche schlagen vor Panoramabad Rüngsdorf auf Mann ein

Mehrere Jugendliche haben am Dienstagabend auf einen Mann vor dem Panoramabad in Rüngsdorf eingeschlagen. Da sowohl die Täter als auch der Geschädigte vor Eintreffen des ersten Streifenwagens nicht mehr am Freibad waren, sucht die Bonner Polizei nun nach dem Mann und nach den Verdächtigen. Das teilte die Behörde am Mittwoch mit.