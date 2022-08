Urteil am Bonner Landgericht : Freispruch nach Handtaschenraub auf dem Mehlemer Friedhof

Bonn Ein 24-jähriger Intensivtäter aus Tannenbusch muss wegen fünffacher Körperverletzung ein Jahr und zehn Monate in Haft. Dafür, dass der Verurteilte auch einen ebenfalls angeklagten Raub begangen haben könnte, gab es aber keine Beweise.

Ein 24-jähriger Mann aus Tannenbusch ist von den Richtern der ersten Großen Strafkammer am Bonner Landgericht wegen vorsätzlicher Körperverletzung in fünf Fällen sowie wegen Widerstands gegen Polizeibeamte und Bedrohung zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten verurteilt worden. Die Strafe wurde nicht zur Bewährung ausgesetzt. Von dem Hauptvorwurf, einer 83-jährigen Seniorin am ersten Weihnachtstag vergangenen Jahres auf dem Mehlemer Friedhof die Handtasche geraubt zu haben, wurde der Angeklagte aber freigesprochen.

Mehrere Zeugen und die beraubte Seniorin erinnerten sich klar an einen Mann mit roter Jacke: Am Mittag des 25. Dezembers 2021 besuchte die Frau das Grab ihres verstorbenen Mannes auf dem Mehlemer Friedhof. Auf dem Rückweg wurde ihr von einem Unbekannten die schwarze Handtasche aus der Hand gerissen. Durch ihre Hilferufe war unter anderem ein 62-jähriger Friedhofsbesucher auf den Räuber aufmerksam geworden. Dem Mann gelang es, nach kurzer Verfolgung dem flüchtenden Täter seine Beute wieder zu entreißen. Der Täter konnte allerdings trotzdem entkommen.

„Niemand hat den Angeklagten zweifelsfrei identifiziert“, stellte die Vorsitzende Richterin in der Urteilsbegründung fest. Auch sie habe nur gesehen, dass sich ein Mann mit schwarzem Haar, einer schwarzen Maske und rotem Anorak mit weißen Streifen ihre Tasche geschnappt hatte, so die Seniorin zu Prozessbeginn im Zeugenstand. Letztlich zu wenig, um den Täter zu identifizieren.

Fast durchweg ging es um Körperverletzungsdelikte

„Weihnachten eskalierte die Situation“, so die Richterin. Nicht zuletzt durch die beengte Wohnsituation und Auseinandersetzungen mit seiner Familie wurde der junge Mann zunehmend aggressiver und landete zum Jahreswechsel auf der Straße. Nachdem eines seiner Opfer am 10. Januar sogar kurz bewusstlos wurde, landete der 24-Jährige schließlich am 27. Januar erneut in Untersuchungshaft.